Юлия Савичева рассказала о расставании с главной любовью жизни

Юлия Савичева опубликовала проникновенный пост в Instagram о личном опыте романтических отношений. К длинному тексту она прикрепила свадебное фото. Пять лет назад певица вышла замуж за давнего возлюбленного, певца и композитора Александра Аршинова. Мало кто знал, что предшествовало этому шагу. По словам артистки, она неоднократно расставалась и сходилась со второй половиной.

«Впервые — после „Фабрики звезд“. Я уехала в тур с другими участниками, и мы почти не виделись. Тогда мне, 17-летней, казалось, что мир рухнул. Он не звонил, не писал. И я решила, что все, нет у нас любви», — вспомнила девушка.

Instagram @yuliasavicheva

Вскоре гастрольная жизнь подкосила певицу. Она серьезно заболела. Тогда бойфренд приехал к ней. В номер петербургской гостиницы он вошел с лилиями и шоколадом. Так произошло их первое свидание.

Второе случилось в 2012 году. И ему вновь предшествовало расставание.

«Я проводила все свободное от концертов время на съемках, Аршинов пропадал на студии. Мы совсем перестали чувствовать друг друга. В результате всего этого мы так поссорились, что я собрала вещи и уехала жить в съемную квартиру».

Этот период Савичева назвала мрачным. Но он закончился, когда однажды на пороге появился Александр.

«Хорошо помню, как он сказал: «Давай, собирай вещи, мы оба знаем, чем все это закончится», — рассказала певица.

С тех пор пара неразлучна. Или как изъясняется сама Юлия, их история стала песней, из которой слов не выкинешь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Савичева похвасталась своей привычкой в Instagram.