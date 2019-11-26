«Спасибо, что не ногу»: сын Климовой получил травму в свой день рождения

Сын Екатерины Климовой — Матвей — сломал палец в собственный день рождения. Об этом артистка рассказала накануне своим подписчикам в Instagram.

О травме актриса упомянула вскользь, разместив в социальной сети серию снимков с сыном.

«Спасибо, что родился у нас 13 лет назад. И отдельное спасибо за то, что в свой день рождения сломал только палец, а не ногу!» — цитирует Teleprogramma.pro.

Instagram @klimovagram

На совместных снимках Екатерина и Матвей позируют в обнимку. На одном из фото молодой человек трепетно целует маму в щеку. Сама Климова тем временем отмечает: она считает старшего из своих сыновей «лучшим мужчиной» и «любит его бесконечно». Поклонников артистки тронули и семейные кадры, и нежное послание матери к своему ребенку.

«Очень милые и теплые фото.»

«Такие нежные и полные любви фотографии.»

«Какие эмоциональные фото!» — высказались пользователи.

Также многие фолловеры Климовой обратили внимание на то, что Матвей вырос очень похожим на маму. По мнению подписчиков, молодой человек в свои 13 — «настоящий красавец».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что четырехлетняя дочь Климовой исполнила грузинский танец.