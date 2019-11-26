Модель формата «plus size» Рима Пенджиева похвасталась перед поклонниками фото в купальнике. Новый снимок появился на странице экс-участницы «Дома-2» в Instagram.

В кадре Рима, судя по всему, позирует, стоя в фонтане — вокруг девушки брызги и струи воды. Сама Пенджиева стоит в ярко-желтом купальнике с широким бюстгальтером и трусиках с высокой посадкой — модель придерживает грудь руками.

Instagram @rima.pendgieva

Эмоциональный снимок экс-звезда «Дома-2» сопроводила не менее экспрессивным стихотворением о дожде, который способен смыть все негативные мысли и воспоминания. Поклонников публикация поразила в самое сердце.

«Фото шикарное!»

«Блин, я упал», — признаются фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рима Пенджиева оголила пышную грудь в ванне.