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Экс-звезда «Дома-2» Пенджиева в желтом купальнике искупалась в фонтане — фото

, 13:16 | Анастасия Игонина Фото 23

Киевлянка Рима Пенджиева строит карьеру модели формата «plus size». Девушка поделилась экспрессивным снимком в ярком купальнике.

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Фото, видео: Instagram @rima.pendgieva

Модель формата «plus size» Рима Пенджиева похвасталась перед поклонниками фото в купальнике. Новый снимок появился на странице экс-участницы «Дома-2» в Instagram.

В кадре Рима, судя по всему, позирует, стоя в фонтане — вокруг девушки брызги и струи воды. Сама Пенджиева стоит в ярко-желтом купальнике с широким бюстгальтером и трусиках с высокой посадкой — модель придерживает грудь руками.

Instagram @rima.pendgieva

Эмоциональный снимок экс-звезда «Дома-2» сопроводила не менее экспрессивным стихотворением о дожде, который способен смыть все негативные мысли и воспоминания. Поклонников публикация поразила в самое сердце.

«Фото шикарное!»

«Блин, я упал», — признаются фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рима Пенджиева оголила пышную грудь в ванне.

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