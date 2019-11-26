Ученые назвали наименее подверженную раку группу крови

Шведские ученые из Каролинского института установили наличие связи между риском развития онкологических заболеваний у человека и его группой крови, сообщает Медикфорум.

Специалисты собрали и проанализировали данные тысячи пациентов больниц за последние 25 лет и выяснили, что меньше всего онкологическим заболеваниям подвержены обладатели второй группы крови. В исследовании отмечается, что ее носители предпочитают вести здоровый образ жизни и меньше всего подвержены вредным привычкам.

А наиболее уязвимыми перед раком оказались люди с первой группой крови. По результатам, они чаще всего злоупотребляют алкоголем и другими вредными привычками.

Исходя из этих результатов, медики рекомендуют всем отказаться от курения и алкоголя, не злоупотреблять лекарственными и запрещенными препаратами, регулярно проходить медицинские обследования.

Также ученые полагают, что с группой крови связаны особенности защиты организма от токсинов, вирусов и бактерий. Этот фактор определяет и склонность к тем или иным болезням.

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