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Коварная соя: Ученые обнаружили неочевидные опасности для вегетарианцев

, 6:13 Эфирная новость 82

Нарушение гормонального фона, проблемы с пищеварением и даже рак — это далеко не полный список болезней, о которых предупреждают французские исследователи.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Chuck Haney; 5-tv.ru

Серьезный удар по приверженцам здорового образа жизни нанесли французские ученые. К опасным продуктам они причислили сою.

Нарушение гормонального фона, проблемы с пищеварением и даже рак — это далеко не полный список болезней, о которых предупреждают эксперты.

Для мужчин — проблемы с потенцией, у женщин — сбой гормонального фона. По мнению французских ученых все дело в фитоэкстрагенах, которые содержит в себе это растение семейства бобовых.

Поклонники сои ссылаются на опыт азиатских стран. Дмитрий Акимов изучил вопрос.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как гранат может помочь в борьбе с онкологией.

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