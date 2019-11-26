Коварная соя: Ученые обнаружили неочевидные опасности для вегетарианцев

Серьезный удар по приверженцам здорового образа жизни нанесли французские ученые. К опасным продуктам они причислили сою.

Нарушение гормонального фона, проблемы с пищеварением и даже рак — это далеко не полный список болезней, о которых предупреждают эксперты.

Для мужчин — проблемы с потенцией, у женщин — сбой гормонального фона. По мнению французских ученых все дело в фитоэкстрагенах, которые содержит в себе это растение семейства бобовых.

Поклонники сои ссылаются на опыт азиатских стран. Дмитрий Акимов изучил вопрос.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как гранат может помочь в борьбе с онкологией.