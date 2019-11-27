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Беременная Анастасия Костенко прилетела из Турции и сразу оказалась в больнице

, 12:55 | Алиса Старжевская 26

Сейчас все уже хорошо, и вернувшаяся домой модель призывает поклонников не беспокоиться о ее здоровье.

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Фото, видео: Instagram @kostenko.94

Семья Тарасовых провела неделю на отдыхе в Турции. Ничто не предвещало беды, пара строила планы на период сразу после возвращения домой. Однако по прилету в Москву Костенко госпитализировали. Об этом модель сообщила на своей странице в Instagram.

Для Анастасии это была последняя возможность съездить куда-то отдохнуть во время беременности — на более поздних сроках врачи не рекомендуют длительные авиаперелеты. Сейчас она на седьмом месяце.

Сама модель вспоминает, что прислушивалась к организму и не чувствовала неладное. В Москве пара поехала на плановый осмотр, после которого Костенко попросили остаться в больнице.

«Меня оставили в госпитале. Не буду вдаваться в подробности, по какой причине, ведь главное, что сейчас все хорошо», — написала молодая мама.

Instagram @kostenko.94

На помощь Анастасии пришел не только звездный муж, но и его мама. Модель поблагодарила свекровь за поддержку. Подписчиц же Костенко призвала беречь себя во время беременности.

«Беременность — не время, когда можно проявлять героизм (оставьте это на роды) и неоправданно рисковать тоже не имеет смысла, а тем более, что некоторые трудности могут протекать бессимптомно».

О причинах госпитализации Анастасия умолчала. Фанаты пары предполагают, что у нее был повышенный тонус из-за перелета и физических нагрузок, поскольку Костенко носила старшую дочку Милану на руках.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Тарасов рассказал о планах.

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