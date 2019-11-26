Последнюю партию шампанского «Крымский мост» разлили по бутылкам

Последняя партия коллекционного шампанского «Крымский мост» разлита по бутылкам. Об этом 5-tv.ru сообщила начальник производственной лаборатории Дома шампанских вин «Новый Свет» Армакова Татьяна.

Армакова рассказала, что сейчас идет последний этап оформления бутылок.

«Эта продукция попадет на стол к потребителю 24 декабря 2019 года», — уточнила она.

Представительница крымского предприятия «Новый Свет» также поведала, что уникальное игристое вино приготовлено по классической технологии из винограда «Пино черный».

На сайте инфоцентра «Крымского моста» уточняется, данное шампанское обладает розовым оттенком, хотя приготовлено по белой технологии. Необычный цвет получается естественным путем: виноградный сок приобретает его из-за короткого взаимодействия с черной кожицей винограда.

Всего 24 декабря в продажу должны поступить шесть видов вина «Крымский мост». Их приготовили три кубанских и два крымских предприятия. Первые изготовили по 19 тысяч бутылок, а вторые — 19 тысяч суммарно. Число выбрано не случайно — протяженность Крымского моста составляет 19 километров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума приняла в первом чтении жизненно необходимый законопроект о виноделии.