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«Я услышал крики»: Иркутский подросток рассказал, как спас девочку от педофила

, 20:37 | Василий Заика Интервью 360

По словам Вячеслава Дорошенко, он без сомнений решился помочь ребенку, оказавшемуся в руках злоумышленника.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Десятиклассник из Иркутска Вячеслав Дорошенко в беседе с 5-tv.ru рассказал, как спас девятилетнюю девочку, оказавшуюся в руках насильника. По словам 16-летнего подростка, он шел по улице, когда услышал детский крик.

Повернувшись, парень увидел, как мужчина, одетый во все темное, силой садит девочку в тонированный автомобиль. Вячеслав Дорошенко вспоминает, что сразу начал оглядываться в поисках взрослых, чтобы действовать не в одиночку.

«Я услышал крики, повернулся и увидел, что ее похищают. Сообщил об этом взрослым. Мы потом предприняли действия, чтобы вернуть ее. В итоге преступник сам высадил ее, когда понял, что я его сдал. Так девочку вернули», — сказал десятиклассник.

Говоря о подробностях инцидента, Вячеслав рассказывает, что вместе с мужчиной, который откликнулся на призыв о помощи, они поехали вслед за машиной предполагаемого преступника. В определенный момент им навстречу вышла заплаканная девочка.

«Мы спросили, что он сделал. Он предложил ей попить воды, потом схватил ее и затащил в машину. Мы позвонили ее родителям, пришел ее отец. Мы записали все данные машины, номер и марку. Я ушел домой», — вспоминает подросток.

Вячеслав Дорошенко признается, что ни секунды не сомневался в том, чтобы помочь ребенку, оказавшемуся в беде. Подросток понимал, что ему без помощи взрослых не справиться.

«Надо помочь девочке. У меня не было мысли уйти. Я об этом даже не задумывался. Я сразу начал оглядываться, искать взрослых. Понимал, что, если сам туда сунусь, он и меня похитит или убьет», — сказал Вячеслав Дорошенко.

СК РФ

В Иркутской полиции и региональном Следственном комитете намерены наградить Вячеслава Дорошенко и мужчину, пришедшего ему на помощь, за содействие в пресечении преступления и поимке злоумышленника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что случайные прохожие спасли девятилетнюю девочку от педофила-рецидивиста.

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