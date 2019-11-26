Случайные прохожие спасли девятилетнюю девочку от педофила-рецидивиста

Ленинский районный суд Иркутска арестовал 48-летнего местного жителя, обвиняемого в похищении девятилетней девочки с целью изнасилования. От злоумышленника ее спасли случайные прохожие, сообщили в СК РФ.

По версии следствия, инцидент произошел 23 ноября. Злоумышленник сидел в автомобиле Toyota Vista и увидел маленькую девочку. Он вышел из машины, схватил ее и силой затолкал в автомобиль. После этого обвиняемый начал движение.

По счастливой случайности крики девочки услышал проходящий мимо 16-летний подросток. Он тут же попросил находившегося рядом мужчину помочь ему спасти ребенка. Вдвоем они догнали автомобиль, блокировали его и вытащили девочку.

Подозреваемому удалось скрыться с места преступления. Через несколько часов его задержали бойцы Росгвардии. Во время допроса выяснилось, что с 2001 года задержанный дважды сидел за преступления сексуального характера. На свободу он вышел в марте 2017 года.

«Абсолютно раскаиваюсь», — сказал мужчина во время следственного эксперимента, на котором показал, как похищал ребенка.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Его обвиняют в похищении несовершеннолетнего (пункт «д» части второй статьи 126 УК РФ). Мужчине грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом похожем случае — отец сбежавшей от педофила девочки поймал злоумышленника по горячим следам.