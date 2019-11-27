С будущего года в России собираются начать массово чипировать животных. «Известия» узнали подробности.

Тотальный контроль нужен, прежде всего, для создания Единой базы данных. С ней станет легче искать потеряшек или виновников эпидемий того же птичьего гриппа, например.

Законопроект касается не только домашних животных. Под обязательное чипирование попадет крупный рогатый скот, свиньи, лошади, ослы и даже верблюды. Разумеется кошки, собаки и другая домашняя живность вплоть до рыб и пчел.

Идентификаия будет бесплатной, но вот с помощью электронного чипа или татуировки — разработчики пока думают.

Какие еще проблемы предстоит решить и как все это будет работать, разбирался Дмитрий Акимов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что домашних животных в России планируют маркировать чипами и татуировками.