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  4. Домашних животных в России планируют маркировать чипами и татуировками

Домашних животных в России планируют маркировать чипами и татуировками

, 9:55 Эфирная новость 103

До конца года Минсельхоз планирует внести в Госдуму законопроект, который обяжет россиян идентифицировать питомцев.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / B. Rainer, 5-tv.ru

Татуировки для кошек и собак. В России введут обязательную маркировку домашних животных.

Это позволит создать единую базу данных, куда кроме привычных питомцев будут включены крупный рогатый скот, свиньи, лошади и даже верблюды. Нововведение позволит существенно сократить число бездомных животных и поможет в розыске «потеряшек».

Идентифицировать их планируется, либо с помощью электронного чипа, либо нанесением специальной татуировки. Законопроект разработали в Минсельхозе. На рассмотрение в Госдуму его вынесут до конца этого года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минтранс занялся проблемой толстых животных-авиапассажиров после истории с котом Виктором

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