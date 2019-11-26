Домашних животных в России планируют маркировать чипами и татуировками

Татуировки для кошек и собак. В России введут обязательную маркировку домашних животных.

Это позволит создать единую базу данных, куда кроме привычных питомцев будут включены крупный рогатый скот, свиньи, лошади и даже верблюды. Нововведение позволит существенно сократить число бездомных животных и поможет в розыске «потеряшек».

Идентифицировать их планируется, либо с помощью электронного чипа, либо нанесением специальной татуировки. Законопроект разработали в Минсельхозе. На рассмотрение в Госдуму его вынесут до конца этого года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минтранс занялся проблемой толстых животных-авиапассажиров после истории с котом Виктором