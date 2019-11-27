Гороскоп на 27 ноября: Венера в Близнецах принесет легкость в общении с противоположным полом

Вы находитесь в той точке духовного путешествия, когда становится ясно, что все идет гладко. Правильные люди приходят, когда вам это нужно, денег и возможностей тоже предостаточно. Вы совершаете волнующий переход от недостатка к изобилию. Оставайтесь открытыми для благословений. Продолжайте освещать своим светом окружающих. Ваши способности к ясновидению тоже повышаются в этот момент. Если вам случится подслушать разговор, относящийся к вашей жизни, знайте, что это не совпадение.

Дела должны пойти более оживленно. У вас есть около месяца, чтобы выполнить все, что вы запланировали в 2019 году. Пересмотрите этот список дел, проясните задачи и соотнесите все это с вашей священной целью. Никакая сила в мире не может встать на вашем пути, когда вы определитесь. Однако помните, что на пути к финишу вы не должны срезать углы. Именно качество вашей работы и ваше внимание к деталям помогут вам выделиться из толпы.

Никогда не поздно изменить образ жизни, сменить свой фирменный стиль, превратить свою страсть в профессию, выучить новый язык, представить миру свой шедевр или переехать в другую страну. Если вы в настроении удивить себя, звезды располагают к этому. Помните, что ваш возраст — это просто число. Вам позволено начать все сначала, когда ваша душа чувствует, что готова к этому.

Этот этап вашей жизни требует острого, как бритва, внимания. Нацельтесь на приз и перестаньте колебаться, несмотря ни на что. Ваша решимость будет оценена, и ваша готовность идти к цели в конечном итоге определит результат. Звезды говорят: богатство и изобилие, к которому вы сознательно стремились, сейчас в пределах досягаемости.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 ноября благоприятный день для того, чтобы оглянуться по сторонам и скорректировать свои цели и планы, в том числе в сфере близких отношений. Тем более, что Венера в Близнецах принесет легкость в общении с противоположным полом.

♌ Лев

Сейчас самое удачное время, чтобы поднять на следующую ступень любовь к себе. Хэллоуин может быть и прошел, но это не значит, что вы не можете стать волшебником в режиме самообслуживания. Обратитесь к своему аптекарю, чтобы приготовить собственные лосьоны и зелья. Простой процесс одевания по утрам, когда вы танцуете под свои любимые мелодии, может быть таким же священным, как медитация или посещение места поклонения. Все сводится к установлению правильных намерений.

Космический совет: превратите уход за собой в ритуалы, которые повышают ваши вибрации и заставляют влюбляться в себя каждый божий день.

♍ Дева

Этим утром вы можете обнаружить, что рабочее место находится в полном беспорядке. Не поддавайтесь игре в обвинения. Вместо этого будьте голосом разума. Напомните команде, почему они здесь, какова их цель и как они могут работать вместе. В конечном счете речь идет о поиске решений. Некоторым из вас, возможно, придется стать вестником плохих новостей. Увольнение некомпетентного сотрудника, например, никогда не бывает легким. Оставайтесь нейтральным, когда делаете то, что правильно для компании.

Космический совет: станьте голосом разума.

♎ Весы

Легкость в потоке. Наступает божественное время. Вы создаете жизнь, для которой всегда были предназначены, в сотрудничестве с таинственными высшими силами. На материальном уровне вы испытываете совершенно новый уровень безопасности и стабильности, который достигается благодаря принятию правильных решений. Продолжайте использовать свою деловую хватку в своих интересах.

Космический совет: обретите легкость в потоке.

♏ Скорпион

У вас есть шанс стать лидером, который не только реализует свой высший потенциал, но и вдохновляет окружающих делать то же самое. Есть причина, по которой они в восторге от вас. Эта глава вашей жизни требует большей смелости. Если вы не пойдете за своими мечтами, кто пойдет? Не забывайте находить баланс между разумом и сердцем по мере продвижения вперед. Вам предстоит сделать важный выбор. Направление, которое вы выберете, определит успех этого предприятия.

Космический совет: эта глава вашей жизни требует большей смелости.

♐ Стрелец

То, чему вы так сопротивляетесь, остается с вами. Взгляните на то, чего вы пытаетесь избежать. У вас есть все, что нужно, чтобы принять вызов. Подружитесь с самим собой. Начните диалог с собой о вещах, которые имеют для вас значение. Помните, вам не нужно отказываться от своей мечты. Но вы можете временно дистанцироваться от нее, чтобы получить перспективу. Космический совет: начните содержательный разговор с самим собой. ♑ Козерог

Если вы искали любовь не в тех местах, вернитесь к себе. Подарите себе любовь, которую ожидали от других. Совершенствуйте искусство обращения внутрь себя, и вы обнаружите, что в этом мире нет большей радости. Космический совет: найдите поток любви внутри себя.

♒ Водолей

Худшее позади. Поверьте, вы вышли из темной ночи более сильным и устойчивым. Сегодня вас ждут радость, смех и единение. Время, проведенное в душевной компании в приоритете над всем остальным. Некоторым предстоит знаковое событие, такое как помолвка, свадьба или юбилей. Не бойтесь познакомиться с семьей вашего партнера. Эти люди могут удивить вас, будучи такими же странными, как и вы.

Космический совет: радость и смех обещают быть с вами.

♊ Рыбы

Есть два вида нарушителей спокойствия: люди, которые пахнут проблемами с расстояния в милю, и те, кто лжет, обманывает и манипулирует с самой широкой улыбкой на лице. Наивность была вашей проблемой с незапамятных времен. Сегодня вас просят открыть глаза на то, что происходит перед вами уже некоторое время. Когда речь идет о профессиональных вопросах, помните, что условия важно написать на бумаге. Если вы не позаботитесь о себе, кто будет?

Космический совет: сначала защитите свои интересы.

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