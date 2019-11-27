Кемеровские чиновники потратили на новогоднюю ель 18 миллионов рублей

Чиновники из Кемерово слишком увлеклись при подготовке города к новогодним торжествам. Щедрые траты сотрудников администрации на организацию праздника грозят обернуться большим скандалом.

Только на главную городскую елку местные власти потратили баснословную сумму — 18 миллионов рублей. За что такие деньги? Жители не самого богатого шахтерского города недоумевают. Даже главная кремлевская ель обошлась в три раза дешевле. Но кемеровский рекорд невиданной щедрости уже готовы побить в других регионах страны. Дорогие подарки для россиян оценил Кирилл Сергеев.

«Гулять так гулять», это девиз вероятно все же понятен только тем, кто родился в России. Остальные отмечают праздники гораздо скромнее. Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белый дом привезли рождественскую ель. Высота лесной красавицы составила всего семь метров