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  4. В Белый дом привезли семиметровую рождественскую ель — видео

В Белый дом привезли семиметровую рождественскую ель — видео

, 5:50 Эфирная новость 64

Лесную красавицу встретила первая леди США Мелания Трамп.

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Фото, видео: Reuters / Jonathan Ernst; 5-tv.ru

Первая леди США Мелания Трамп встретила рождественскую елку, которая украсит Белый дом. Конная повозка доставила дерево прямо к дверям.

Как отметили репортеры светской хроники, Мелания выбрала подходящий наряд — и сама была похожа на новогоднюю елку, украшенную гирляндами.

В Вашингтон дерево приехало из Пенсильвании. Ель — а точнее пихту — растили на ферме специально для конкурса, который проводится вот уже 53 года подряд. Жюри выбирает «первую зеленую» красавицу Америки, и она становится украшением резиденции американского президента.

В этом году высота главной елки США — семь метров. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Том Круз ежегодно на Рождество в качестве подарка рассылает друзьям кокосовые торты. 

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