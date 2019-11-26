Первая леди США Мелания Трамп встретила рождественскую елку, которая украсит Белый дом. Конная повозка доставила дерево прямо к дверям.

Как отметили репортеры светской хроники, Мелания выбрала подходящий наряд — и сама была похожа на новогоднюю елку, украшенную гирляндами.

В Вашингтон дерево приехало из Пенсильвании. Ель — а точнее пихту — растили на ферме специально для конкурса, который проводится вот уже 53 года подряд. Жюри выбирает «первую зеленую» красавицу Америки, и она становится украшением резиденции американского президента.

В этом году высота главной елки США — семь метров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Том Круз ежегодно на Рождество в качестве подарка рассылает друзьям кокосовые торты.