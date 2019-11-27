Сегодня в Петербурге простятся с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой. Церемония состоится в актовом зале здания Двенадцати Коллегий вуза, затем в храме Смоленской иконы Божией Матери пройдет отпевание. Похоронят бывшего ректора на Северном кладбище рядом с мужем — советским ученым и изобретателем Всеволодом Вербицким.

Напомню, президент государственного университета умерла на 84 году жизни после продолжительной болезни. Соболезнования родственникам сейчас поступают со всей страны. Вербицкую называли «главным русистом» планеты. За годы своей работы она стала символом грамотности и петербургской культуры языка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем петербуржцам запомнилась президент СПбГУ Людмила Вербицкая.