Церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой проходит в Петербурге

В Петербурге прощаются с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой. Траурная церемония проходит в актовом зале здания Двенадцати Коллегий вуза. Отпевание известной петербурженки состоится в храме Смоленской иконы Божией Матери. Похоронят бывшего ректора СПбГУ на Северном кладбище рядом с супругом — ученым Всеволодом Вербицким.

Людмила Вербицкая скончалась в возрасте 83 лет. Соболезнования в связи с утратой «главного русиста» планеты приходят со всего мира. Бывший ректор СПбГУ стала настоящим символом грамотности и петербургской культуры языка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем петербуржцам запомнилась президент СПбГУ Людмила Вербицкая.