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  4. Церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой проходит в Петербурге

Церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой проходит в Петербурге

, 10:39 | Марина Неруцких Видео 149

Бывшего ректора СПбГУ похоронят на Северном кладбище рядом с мужем.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; 5-tv.ru

В Петербурге прощаются с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой. Траурная церемония проходит в актовом зале здания Двенадцати Коллегий вуза. Отпевание известной петербурженки состоится в храме Смоленской иконы Божией Матери. Похоронят бывшего ректора СПбГУ на Северном кладбище рядом с супругом — ученым Всеволодом Вербицким.

Людмила Вербицкая скончалась в возрасте 83 лет. Соболезнования в связи с утратой «главного русиста» планеты приходят со всего мира. Бывший ректор СПбГУ стала настоящим символом грамотности и петербургской культуры языка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем петербуржцам запомнилась президент СПбГУ Людмила Вербицкая.

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