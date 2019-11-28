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  4. Эксперименты с прической Майли Сайрус не понравились ее фанатам

Эксперименты с прической Майли Сайрус не понравились ее фанатам

, 14:24 | Алиса Старжевская Фото 83

Эпатажная певица сделала модную стрижку маллет.

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Фото, видео: Instagram @mileycyrus

Певица Майли Сайрус давно выросла из образа девчонки Ханны Монтаны. Теперь в модном арсенале звезды кожаные ботфорты, облегающие боди, латекс и шипы. Недавно Майли в очередной раз изменила прическу, пишет Spletnik.ru.

В этот раз девушка выбрала модную в 80-х стрижку маллет, популярность которой возвращается снова. Сайрус поделилась в сторис в Instagram новым образом и отметила своего стилиста Сэлли Хершбергер.

Instagram @sallyhershberger

Певица осталась довольна прической, а вот фанаты — нет. Некоторые негативно высказались о новом имидже Майли в Instagram ее стилиста.

«Это худшая стрижка, которую я когда-либо видела! И вы называете себя парикмахером?! Теперь местные жители, которые не любят Майли, подумают, что она вновь переживает кризис», — написала одна поклонница.

Сэлли моментально ответила знатокам моды, что сама думает по поводу образа Сайрус. Она объяснила, что звезда на фото только что выпрямила волосы, из-за чего стрижка смотрится строго и остро. Но это не мешает певице в реальной жизни выглядеть стильной и дерзкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Майли Сайрус провела эротичную фотосессию с бойфрендом в корсете и чулках.

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