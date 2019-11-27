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Пакет с неизвестным устройством взорвался в руках у прохожих в Туле

, 11:28 | Нюра Незванова 177

ЧП произошло на улице Болдина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Неизвестное устройство, которое было завернуто в пакет, взорвалось в руках у двух прохожих на улице Болдина в Туле.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные источник в правоохранительных органах, мужчины нашли около автомобиля пакет и решили посмотреть, что там внутри. После чего раздался хлопок, один из прохожих получил повреждения лица.

В деталях произошедшего разбираются сотрудники Следственного комитета.

Раненого госпитализировали в Тульскую городскую больницу скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина. Его состояние пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что взрыв газа произошел в жилом доме Петербурга.

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