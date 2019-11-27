Семнадцатилетнюю девушку изнасиловали и убили во время свидания в Приморье

Семнадцатилетнюю жительницу поселка Кировский Приморского края изнасиловали и убили во время свидания, сообщает региональный СК.

Тревогу подняли родственники девушки, после того, как она не вернулась домой. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Позднее тело пропавшей было обнаружено в реке Уссури.

По версии следствия, 24-летний парень пригласил несовершеннолетнюю девушку на свидание. В машине молодые люди поссорились и в пылу гнева «ухажер» изнасиловал знакомую. Испугавшись ответственности за содеянное, мужчина убил девушку и выбросил ее тело в реку.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Он уже успел рассказать следователям детали преступления. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мясник с собутыльником убили третьего и закопали его в лесу.