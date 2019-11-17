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Мясник с собутыльником убили третьего и закопали его в лесу

, 21:58 | Сергей Зеленский 83

Компания распивала спиртные напитки, но через некоторое время между ними вспыхнул конфликт.

Фото: www.globallookpress.com / Per Karlsson

Двое мужчин в Подмосковье убили своего собутыльника и закопали его тело в лесу. 

Известно, что компания распивала спиртные напитки в селе Подъячево Дмитровского района Московской области. Через некоторое время между ними вспыхнул конфликт. В результате 43-летний житель Подмосковья и 44-летний гражданин Молдавии, не имеющий регистрации в РФ, нанесли 38-летнему безработному знакомому травмы, от которых тот скончался на месте.

Чтобы замести следы преступления, злоумышленники закопали тело в овраге в лесу, которое пролежало там семь суток.

Как стало известно 5-tv.ru, один из подозреваемых ранее был судим по статье «угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», и до недавнего времени работал мясником в одном из местных магазинов.

Уголовное дело возбуждено по статье «убийство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ростовчанина ждет суд за изнасилование и жестокое убийство шестилетней дочери.

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