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Ямалец привязал собаку к автомобилю и протащил ее по двору — видео

, 14:09 | Игорь Рязов Видео 128

Полиция начала проверку по факту жестокого «выгула» домашнего питомца.

Фото: www.globallookpress.com

Житель Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) привязал собаку к своему автомобилю и поехал по двору. Видео публикует издание «Ноябрьск 24».

На кадрах видно, что «прогулка» была довольно долгой. В течение всего времени собака была вынуждена бежать за автомобилем по двору. При остановке она едва не попала под колесо.

Когда водитель вышел из машины, он пнул животное и громко хлопнул дверью. От страха собака забралась под кузов автомобиля. После этого мужчина отвязал ее, с силой вытащил ее из-под машины и попытался пнуть, но промазал.

Полиция начала проверку по факту происшествия. Заявление о жестоком обращении с животными в правоохранительные органы написали зоозащитники. В Фонде помощи бездомным животным «Право на жизнь» сказали, что готовы к поиску собаке новых хозяев.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с жителем Благовещенка, который привязал собаку к автомобилю. Разница в том, что там животное заметно хромало, а водитель ехал по оживленной дороге.

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