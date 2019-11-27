Житель Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) привязал собаку к своему автомобилю и поехал по двору. Видео публикует издание «Ноябрьск 24».

На кадрах видно, что «прогулка» была довольно долгой. В течение всего времени собака была вынуждена бежать за автомобилем по двору. При остановке она едва не попала под колесо.

Когда водитель вышел из машины, он пнул животное и громко хлопнул дверью. От страха собака забралась под кузов автомобиля. После этого мужчина отвязал ее, с силой вытащил ее из-под машины и попытался пнуть, но промазал.

Полиция начала проверку по факту происшествия. Заявление о жестоком обращении с животными в правоохранительные органы написали зоозащитники. В Фонде помощи бездомным животным «Право на жизнь» сказали, что готовы к поиску собаке новых хозяев.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с жителем Благовещенка, который привязал собаку к автомобилю. Разница в том, что там животное заметно хромало, а водитель ехал по оживленной дороге.