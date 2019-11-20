Видео: Житель Благовещенска привязал хромую собаку к машине и поехал по оживленной дороге

Житель Благовещенска привязал хромовую собаку к своему автомобилю и поехал по оживленной дороге. Очевидцы сняли происходящее на видео и делятся им в соцсетях.

На кадрах видно, что «выгулять» собаку благовещенец решил вечером. Его не смутило, что в этот момент он ехал за рулем микроавтобуса по дороге с оживленным движением. Рядом с автомобилем по скользкой дороге семенила хромая собака, которая привязана с помощью поводка.

Пользователи сети пришли в негодование от поступка хозяина собаки. Чтобы проучить водителя, его предлагают самого привязать к едущему автомобилю или оштрафовать на крупную сумму.

«Нормально было бы наоборот: хозяина на веревке протащить, а собаку в машину. Тем более, что хромает бедняга»;

«Все штрафы надо увеличить в десять раз»;

«Собакин хромает. Хозяин конченый», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о жителе Москвы, который привязал собаку к машине и протащил ее по Киевскому шоссе. В итоге у него забрали животное.