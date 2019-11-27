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ФСБ пресекла деятельность группировки, занимавшейся контрабандой пороха из-за рубежа

, 13:28 | Игорь Рязов Видео 122

У злоумышленников изъяли более 82 килограммов пороха, около девяти тысяч патронов и 14 единиц оружия.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Russian FSB press service, ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся контрабандой пороха в Россию из-за рубежа, а также закрыла три подпольных оружейных мастерских. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

Операцию сотрудники ФСБ провели совместно с коллегами из МВД России. Обыски проходили в 12 регионах — в местах проживания продавцов и покупателей контрабандных товаров. Организаторов нелегального бизнеса задержали в Красноярске, Москве и Новосибирске.

За время следственных действий из нелегального оборота правоохранители изъяли более 82 килограммов пороха и девять тысяч патронов. Кроме этого, были изъяты 14 единиц оружия — охотничьи ружья и карабины, а также травматические и сигнальные пистолеты, переделанные в боевые.

Гражданское оружие превращали в боевые аналоги в подпольных оружейных мастерских. Деятельность трех из них прекращена. В ФСБ подчеркнули, что продолжают работу по выявлению и пресечению контрабанды оружия и боеприпасов в Россию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала россиянина, который пытался продать иностранцам секретные разработки РФ.

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