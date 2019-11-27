ФСБ задержала россиянина, пытавшегося продать иностранцам секретные разработки РФ

ФСБ уличила жителя Ижевска в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных разработках России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Удмуртии.

Злоумышленника выявили, когда он пытался установить контакт с посольством другого государства. Мужчина собирался продать иностранцам российские секретные разработки, касающиеся военно-космической сферы.

Кроме этого, житель Ижевска планировал создать на территории Удмуртии целую организацию, которая занялась бы получением секретных сведений. Россиянин преследовал только одну цель — личное обогащение.

В ходе проверки выяснилось, что злоумышленник ранее обладал доступом к гостайне. В настоящее время он его не имеет.

Уголовное дело против мужчины возбуждать не стали — до продажи секретов дело так и не дошло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что офицера ФСБ приговорили к 22 годам тюрьмы за передачу секретной информации иностранным спецслужбам.