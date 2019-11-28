Деми Роуз, известная среди фанатов как британская Кардашьян, продолжает восхищать подписчиков блога. В очередной раз девушка выложила горячие фото в Instagram, пишет издание «Дни.ру». На снимках идеально все, начиная с прекрасного романтического пейзажа и заканчивая прелестями модели, которые она не постеснялась оголить.

На первом кадре Роуз принимает душ на фоне сказочного алого заката. Капли струятся по мокрым длинным волосам девушки и аппетитным ягодицам. Аккуратно и игриво модель придерживает руками пышную грудь — так, чтобы не нарушить строгие правила Instagram в отношении голых женщин.

Instagram @demirosemawby

На второй фотографии Деми будто растворяется в кадре. Хоть силуэт девушки находится в тени, это не помешало поклонникам рассмотреть сексуальную красотку со спины.

Instagram @demirosemawby

Фанаты Деми Роуз не сдержали восхищенных комментариев. Фотографии модели оценило почти полмиллиона подписчиков.

«Это фото великолепно. Королева в комплекте»;

«Выглядит так, словно ты на другой планете. И ты сама неземная», — написали фолловеры.

Очередной откровенной фотосессией модель отпраздновала новую покоренную вершину — за жизнью девушки теперь следят 11 миллионов подписчиков в Instagram.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Русская Кардашьян» отпраздновала свое 25-летие в Майами.