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  4. «Русская Кардашьян» бурно отпраздновала свое 25-летие в Майами — видео

«Русская Кардашьян» бурно отпраздновала свое 25-летие в Майами — видео

, 7:07 | Светлана Александрова Видео 815

Фото и видео с шумной вечеринки в честь дня рождения Анастасия Квитко выложила в сеть.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко, получившая прозвище «русская Кардашьян» за свои выдающиеся формы, отметила 25-летний юбилей шумной вечеринкой в Майами. Судя по публикациям на странице модели в Instagram, празднование проходило бурно в ресторане Prime 112 в Майами-Бич.

«Большое спасибо всем за чудесные пожелания ко дню рождения», — написала Квитко, сопроводив пост снимком, на котором позирует в обтягивающем трикотажном платье с блестками на фоне роскошного торта.

Instagram @anastasiya_kvitko

За каких-то пару часов сотни поклонников успели оставить под фото свои поздравления и выразить восхищение «прекрасной Анастасией».

«Настя, с днем рождения, береги себя, и оставайся такой же красоткой и радуй нас своими контрастными фото»;

«С Днем рождения тебя, самая красивая девушка на свете!»

«С днем рождения, дорогая, моя великолепная любовь Анастасия!» — пишут фанаты.

Анастасия Квитко родилась 25 ноября 1994 года в Калининграде. В детстве она занималась легкой атлетикой, а в 17 лет решила стать моделью. Старт был удачным, уже через два года девушка оказалась в Москве, а еще два года спустя переехала в США. Еще до отъезда начала вести фотоблог в Instagram, благодаря чему получила всемирную известность. На снимках Анастасия щедро демонстрирует свои пышные формы преимущественно в купальниках. Сейчас у ее аккаунта более 10 миллионов подписчиков. Девушка утверждает, что никогда не делала пластических операций.

Ранее 5-tv.ru сообал, что Анастасия Квитко снялась для нового эротического журнала Bad Influence.

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