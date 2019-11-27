Андрей Данилко расплакался и покинул шоу, заявив о своей некомпетентности

Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, покинул студию украинского шоу «X-фактор». Фрагмент телеканал СТБ выложил на YouTube.

На кадрах видно, что артист сидит потерянный. Когда участников вывели на суд жюри, Андрей Данилко начал колебаться. Певец взял микрофон и с неподдельными эмоциями выложил собравшимся свои мысли.

Данилко заявил, что совершенно не готов к выбору, так как все участники — очень способные и талантливые ребята. От роли наставника Верка Сердючка также отказалась, заявив о своей некомпетентности.

«Я ничего не могу сделать, извините», — сказал он.

Под растерянными взглядами участников шоу и коллег Андрей Данилко покинул студию со слезами на глазах.

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