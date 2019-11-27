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Фадеев отправится в музыкальную кругосветку без Серябкиной

, 13:32 | Алиса Старжевская 148

Любимица продюсера не поедет в путешествие из-за плотного гастрольного графика.

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Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim, @olgas_serebro

После громкого видео, в котором Максим Фадеев объявил о расторжении контрактов с артистами лейбла MALFA, продюсер удивил фанатов новым заявлением. Вместе с подопечными он отправится в кругосветное путешествие на 111 дней. Но в круизе не будет любимицы Фадеева — экс-солистки группы «Серебро» Ольги Серябкиной, пишет сайт KP.RU.

Певица объясняет отказ от путешествия плотным гастрольным графиком. Весь декабрь у нее забит бесконечными корпоративами.

«Я никуда не собираюсь, остаюсь здесь. <…> Устаю, конечно, но об издержках профессии рассказывать не буду — у меня все прекрасно».

По словам Максима Фадеева, его музыкантам не хватает вдохновения и энергии, а тур прекрасно восполнит их силы. Идею продюсер считает необычной и полезной; с собой хочет взять даже съемочную группу.

«И я, и новые артисты — мы хотим сделать это в океане. Мне кажется, это интересная идея», — пишет композитор.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ольга Серябкина в пиджаке на голое тело взбудоражила фанатов.

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