Соблазнительная Лера Фрост в нижнем белье раззадорила сеть эротическим видео

Лера Фрост снялась в эротичной фотосессии. Видео с нее звезда «Дома-2» разместила в Instagram. В кадре девушка находится в номере «Москва-Сити». Она сидит на белом кресле, одетая в красное. На ней кружевной лифчик, спущенный до пояса пиджак и туфли в тон.

Instagram @lerafrost

Обольстительница трогает себя за волосы, шею, лицо и ноги. Все это происходит на фоне трека Юлианны Карауловой «Дикая пума». Рефрен песни «я хуже, чем ты думал» хорошо подходит к этому облику Фрост. Чего не скажешь об описании к фото. В нем Лера процитировала Ирину Хакамаду.

«В женщине привлекает не красота, а энергия», — уверена девушка. Это утверждение поклонники оспорили в комментариях.

Большинство же посвятило свои сообщения под постом восхвалению Фрост. Ролик модели за час собрал 14 тысяч просмотров.

«Не успеваю „лайкать“. Видео, как всегда, на высоте!»

«Сногсшибательная, эффектная, яркая, красотка!»

«Шикарная, секси!» — отреагировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Фрост потеряла малыша от умершего Паши «Фейсконтроль».