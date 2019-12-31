Прямую связь между группой крови и раком установили европейские исследователи

Европейские исследователи собрали и проанализировали данные тысячи пациентов за последние 25 лет, после чего им удалось установить прямую зависимость между группой крови и раком. Об этом сообщает «МедикФорум».

Ученые утверждают, что между онкологией и группой крови есть взаимосвязь. Например, реже всего болеют раком люди со второй группой. Отмечается, что они же предпочитают вести здоровый образ жизни. А вот больше всего онкобольных среди людей с первой группой крови, так как они чаще остальных отдаются пагубным привычкам.

Также исследователи не исключают вероятность того, что с группой крови связаны особенности защиты организма от токсинов, вирусов и бактерий. Этот фактор определяет склонность к тем или иным болезням.

Чтобы не заработать рак, врачи рекомендуют отказаться от курения и алкоголя, а также не злоупотреблять лекарственными и запрещенными веществами.

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