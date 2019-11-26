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  4. «Должна быть мера!»: Диетолог развеял мифы о мандаринах

«Должна быть мера!»: Диетолог развеял мифы о мандаринах

, 17:45 | Мия Субботина Видео 217

Считается, что мандарины богаты витамином С, а также являются причиной аллергии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /digifoodstock.com, /Alf Jönsson, /Karl Newedel, /dirk enters

С мандаринами связаны множество устоявшихся заблуждений. Считается, что они богаты витамином С, однако это не соответствует действительности. Гораздо больше его в черной смородине, болгарском перце, сухом шиповнике и квашеной капусте. Об этом рассказала «Известиям» член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко.

Еще один миф связан с тем, что мандарины — сильные аллергены. Но это не так. Диетолог отмечает, что эти фрукты вызывают лишь псевдоаллергические реакции, которые обычно связаны с высвобождением гистамина из тучных клеток продуктами-гистаминолибераторами.

«Согласитесь, это очень индивидуальная реакция и „выписывать“ всем не более четырех мандаринов в день не приходится. Кому-то и одного плода может быть много, а кто-то легко „умнет“ килограмм без каких-либо последствий. Просто всегда нужно понимать, что во всем должна быть мера!» — резюмировала врач.

Из полезного во фрукте специалист отметила, содержание в нем антиоксиданта бета-каротина, который предотвращает образование раковых заболеваний, и наличие витамина К — он помогает держать сосуды в тонусе. Еще в мандаринах содержится магний, железо, фосфор и натрий, а калий и кальций способствуют правильному обмену веществ. Специалист отмечает, что кожура и цедра мандаринов также богата полезными веществами.

Однако диетолог напомнила, что цитрусовые не рекомендуются людям с болезнями органов пищеварения, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки из-за раздражения слизистой.

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