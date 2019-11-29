Гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака

Первый весенний месяц 2020-го станет новым этапом для многих знаков зодиака. Март — это время, когда природа просыпается от зимней спячки, света становится все больше и все вокруг обновляется. Тема новизны будет главенствовать все последующие месяцы. Однако базироваться она будет на прошлых заслугах человека.

Март пройдет под эгидой ретроградного Меркурия. С точки зрения науки, это не более чем оптическая иллюзия. Ретроградное движение управителя Близнецов начинается, когда он проходит мимо Земли. Традиционно его скорость отличается от скорости вращения нашей планеты: у него она гораздо выше. Если наблюдать этот момент в телескоп, находясь при этом на голубой планете, может показаться, что Меркурий вращается в обратную сторону. Такая оптическая иллюзия знакома пассажирам поездов. Сидя в медленно движущемся поезде, движение быстро едущего состава, видится человеку как движение в противоположную сторону.

Что касается ретроградного Меркурия, то астрологи отмечают, что такое положение небесных тел имеет свое влияние и на знаки зодиака.

Меркурий, являющийся планетой-управителем Близнецов, пребывая в ретроградном положении, связывает прошлое и будущее. Именно в этот период особой силой обладает кармическая сторона жизни человека.

В этом материале 5.tv.ru расскажет о том, как ретроградный Меркурий отразится на финансах, личной жизни и здоровье всех знаков зодиака.

♈ Гороскоп для Овна на март 2020-го

(21 марта — 19 апреля)

Овны — это синоним не просто целеустремленности, но упрямства. Гороскоп предсказывает, что март для Овнов пройдет в бурном темпе. Ретроградный Меркурий не позволит первенцу зодиакального круга бросить все дела и заняться чем-то новым. Сам же Овен, как это обычно бывает, не пожелает играть по чужим правилам.

Предупреждение для Овна

Овны в этот период могут решить, что угодили в болото. Дела идут непривычно медленно. Согласование проектов затягивается на недели, автомобильные пробки стоят дольше обычного. В какой-то момент первому знаку зодиака может показаться, что окружающие как-то замедлились и не поспевают за его скоростью действий.

Но все совсем наоборот. В марте 2020-го Овнам придется умерить пыл и начать жить по заветам Омара Хайяма: «Кто понял жизнь — тот не спешит!».

♉ Гороскоп для Тельца на март 2020-го

(20 апреля — 20 мая)

На первый взгляд, Тельцы должны будут в этом месяце как сыр в масле кататься. Ведь они принимают себя такими, какие они есть, и ничуть об этом не жалеют.

На самом деле, мало кому нравится анализировать прошлое. Однако именно этого ретроградный Меркурий потребует от Тельцов в марте 2020-го.

Предупреждение для Тельца

Тельцы не слишком лелеют мысль о возвращении к делам давно минувших дней. Это как минимум рискованно для самооценки. Однако гороскоп говорит, что анализ ошибок прошлого не всегда вызывает приступы самобичевания. В его основе лежит принятие себя с целью повышения уверенности в себе и своих силах.

Тельцы в марте только выиграют от ретроградного Меркурия, если закроют все кармические вопросы именно в этом месяце. Потом сделать это будет намного труднее.

♊ Гороскоп для Близнецов на март 2020-го

(21 мая — 21 июня)

Судя гороскопу, Близнецы в этот период ощутят на себе влияние планеты-управителя, которая вошла в ретроградное положение. Третий месяц 2020 года потребует от всезнайки зодиака честных ответов на прямые вопросы.

Предупреждение для Близнецов

Обычно любящий поболтать, в марте третий знак зодиака может оказаться не лучшим собеседником. Ретроградный Меркурий не делает поблажек для Близнецов, а потому свои кармические вопросы в этом месяце придется закрывать и им.

Звезды советуют Близнецам не замыкаться в себе и честно оценить поступки прошлого. Гороскоп утверждает, что от честности Близнецов в этом периоде зависит положение дел знака в последующие месяцы.

♋ Гороскоп для Раков на март 2020-го

(22 июня — 22 июля)

Раки ощутят влияние ретроградного Меркурия мягче остальных знаков зодиака. Рак сам по себе не отличается решительностью. Да и его прототип из мира животных имеет привычку пятиться назад. Возможно, поэтому первый весенний месяц не вызовет у Раков такого стресса, как у некоторых представителей зодиакального круга.

Предупреждение для Рака

Ретроградный Меркурий требует кармической справедливости абсолютно ото всех. Особенно это касается представителей огненной стихии. В их числе целеустремленный Овен и предприимчивый Стрелец. Они умеют не только дерзко мечтать, но и воплощать эти смелые идеи в жизнь. Водные знаки поступают иначе: вместо решительных действий они предпочитают созидание.

Раки — водный знак гороскопа. Они живут миром чувств и часто переживают сомнения и неуверенность. Из-за этого они реже остальных ввязываются в истории, о последствиях которых многие потом вспоминают с сожалением. Ретроградный Меркурий поощряет вдумчивость Раков, но предупреждает: пассивность еще никогда не помогала в исполнении задуманного!

Звезды советуют Ракам в марте 2020-го просто плыть по течению, но помнить о том, что хозяин их судьбы это вовсе не звезды, а они сами.

♌ Гороскоп для Львов на март 2020-го

(23 июля — 22 августа)

Лев — это далеко не командный игрок. Ему нравится находиться в обществе, но вовсе не в качестве посетителя ресторана или театра. Льву хочется быть шеф-поваром этого ресторана или примой этой театра. Дедлайны и отчеты — все это чуждо пятому знаку зодиака. Ему больше по душе безоговорочное признание, всяческие почести и громкие аплодисменты.

Ретроградный Меркурий заставит пятый знак зодиака повременить с выходом в светское общество. А еще призадуматься о делах давно минувших дней.

Предупреждение для Льва

Гороскоп рисует для Львов проблемы со здоровьем в начале марта. Воодушевленный приходом весны Лев может пренебречь теплой шапкой и шарфиком. Подобное легкомыслие может привести не только к срыву планов на выходные, но и к пропускам на работе.

А рабочие дедлайны и обязанности, кстати, никто не отменял. Ретроградный Меркурий настаивает на реалистичном подходе к жизни. Весна в Россию редко приходит в установленные ей для этого календарные сроки, потому одевайтесь по погоде.

♍ Гороскоп для Девы на март 2020-го

(23 августа — 22 сентября)

Ретроградный Меркурий слабо скажется на состоянии дел Девы. Но вовсе не потому, что планета-управитель Близнецов собирается делать поблажки шестому знаку зодиака. Гороскоп прогнозирует Девам период ударного труда.

Предупреждение для Девы

Деву не просто так считают отличницей зодиакального круга. Аккуратность — ее второе имя. Ей не в тягость вынести мусор или даже провести генеральную уборку. Деве по душе разобраться с делами, чтобы не вспоминать о них в будущем. А потому этот месяц для Девы выдастся степенным, но и приятных сюрпризов, судя по гороскопу, тоже не ожидается.

♎ Гороскоп для Весов на март 2020-го

(23 сентября — 23 октября)

Весы в полной мере ощутят личную потребность в балансе. Благодаря ретроградному Меркурию, Весы в первый весенний месяц погрязнут в сомнениях даже касаемо тех вещей, в которых они были уверены еще вчера. С одной стороны на них смотрит светлое будущее, с другой — прошлое, разобраться с которым требуют звезды. Весам в марте 2020-го необходимо сжать волю в кулак и просто двигаться дальше.

В такой ситуации Весы больше обычного будут нуждаться в гармонии. И если не с окружающими, то хотя бы с самими собой.

Предупреждение для Весов

Гороскоп предупреждает: весна не лучшим образом скажется на самочувствии седьмого знака зодиака. Помимо того, что весна несет обновление природе, некоторые люди в этот месяц ощущают помехи в своем энергополе. Недосып, мигрени, ночные кошмары — все это следствие переходного периода от зимы к лету. Ретроградный Меркурий только увеличивает остроту восприятия этого момента у Весов. Шестому знаку зодиака в такой ситуации рекомендуется ослабить вожжи и прислушаться к собственным желаниям.

Звезды советуют Весам взять тайм-аут. Сходите на массаж, выберетесь на природу, приготовьте любимую еду. Влияние ретроградного Меркурия закончится уже ко второй половине месяца.

♏ Гороскоп для Скорпиона на март 2020-го

(24 октября — 22 ноября)

Март для Скорпионов пройдет на «ура». Дело в том, что мало кто в состоянии пристыдить восьмой знак зодиака. Эти люди не стесняются тех животных начал, что легко вгоняют в краску ту же Деву. И они вовсе не считают, что в их прошлом были допущены хоть какие-то ошибки.

Предупреждение для Скорпиона

Гороскоп прогнозирует восьмому знаку благоприятный месяц. И не только по причине того, что слякоть рассадила людей по домам, а Скорпионы могут в одиночестве наслаждаться видами любимого города. Просто восьмой знак зодиака смотрит на неурядицы прошедших дней с философской точки зрения.

Главная же причина в том, что последние не стыдятся своего прошлого. Скорпионы, конечно, не святые, но они понимают, что сказанного не воротишь, а прошлого не изменишь, поэтому весна для этого знака начнется пройдет благоприятным образом.

♐ Гороскоп для Стрельца на март 2020-го

(23 ноября — 21 декабря)

Ретроградный Меркурий может омрачить жизнь девятого знака зодиака уже в начале месяца. В марте Стрельцам нужно будет подчистить хвосты и разобрать завал незавершенных проектов. Ретроградный Меркурий, как и обещал, никому поблажек делать не будет. От Стрельца, как и от остальных знаков, в это период потребуется проявить честность и трудолюбие. Только так можно выучить уроки Ретроградного Меркурия.

Стрельцу, конечно, такие дела не по душе. Ведь он привык нестись вперед без оглядки назад.

Предупреждение для Стрельцов

Первая половина марта для Стрельцов пройдет неспокойно. Вместо того, чтобы хвататься за новые проекты, придется ждать закрытия старых. Именно в начале весны ожидание может затянуться. Виновником ситуации, судя по гороскопу, далеко не всегда будет ретроградный Меркурий. В дело вмешаются необязательные коллеги, неудачное стечение обстоятельств и лень девятого знака зодиака.

Стрельцам в любом случае придется разгрести завал незавершенных дел. Звезды советуют браться за это с присущим ему энтузиазмом.

♑ Гороскоп для Козерогов на март 2020-го

(22 декабря — 20 января)

Козерога не просто так считают главным тружеником зодиакального круга. Они способны увидеть не преграду, но препятствие даже в самой труднорешаемой задаче. Такой навык очень нравится Ретроградному Меркурию, потому март 2020-го для десятого знака пройдет благополучно.

Аналитический склад ума поможет десятому знаку зодиака найти общий язык с ретроградным Меркурием. Козерогу удастся трезво оценить ситуацию и прожить первый весенний месяц в добром здравии.

Предупреждение для Козерога

Март станет для Козерогов чем-то вроде лакмусовой бумажки. Несданные отчеты и незавершенные проекты обязательно дадут о себе знать в первом месяце весны. Козерогам стоит спокойно отнестись к возникшим проблемам в начале марта, поскольку Ретроградный Меркурий не возложит на них обязательств больше, чем они в состоянии вынести.

Если же десятый знак зодиака долгов не имеет, то его ожидает пора легкого самокопания на тему упущенных возможностей в прошлом. Стоит помнить, что таково влияние ретроградного Меркурия. Гороскоп напоминает, что закончится это вялое состояние уже во второй половине марта.

♒ Гороскоп для Водолея на март 2020-го

(21 января — 18 февраля)

Март для Водолеев выйдет неоднозначным. С одной стороны — ретроградный Меркурий, требующий от одиннадцатого знака зодиака поддаться рефлексии. С другой — сам Водолей, не терпящий регресса и всячески ратующий за новизну знак.

Предупреждение для Водолея

Водолеям в марте рекомендуется стать степеннее. Вместо шумных вечеринок в этот период лучше отдать предпочтение чаепитию теплой компанией. Именно в кругу исключительно близких людей Водолеи найдут ответы на давно мучающие их вопросы. Однако Ретроградный Меркурий советует одиннадцатому знаку руководствоваться исключительно собственными мыслями, а не советами друзей и знакомых.

Гороскоп настаивает: прислушайтесь к себе, чтобы понять, чего вам на самом деле хочется достичь в будущем. Из ответа на этот вопрос проистекают ответы на все то, что занимало вашу голову в прошлом и делает это до сих пор.

♊ Гороскоп для Рыб на март 2020-го

(19 февраля — 20 марта)

Несмотря на то, что Рыбы правят большей частью марта, представители последнего знака зодиака могут ощутить психический дискомфорт в этом месяце. А дело в том, что ретроградный Меркурий заставит большого ребенка зодиака решать по-настоящему взрослые вопросы.

Предупреждение для Рыб

В марте Рыбы из-за положения планет станут в большей степени подвергнуты рефлексии. Обиды прошлого, несбывшиеся мечты и упущенные возможности станут лейтмотивом первого весеннего месяца у этого знака. И все же у Рыб появится возможность улучшить свое положение даже с учетом Ретроградного Меркурия.

Гороскоп предсказывает, что выйти из этого состояния можно будет лишь при руководстве головой, а не сердцем. Все-таки Меркурий, в своем обычном расположении, отвечает за мыслительные процессы. Большинство проблем можно будет решить благодаря позитивному настрою. Впрочем, влияние ретроградного Меркурия окончательно рассеется уже во второй половине месяца.

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