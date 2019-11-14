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Три знака зодиака, расставшись с которыми вы очень пожалеете

, 18:42 | Светлана Александрова 1 871

Астрологи утверждают, что люди, рожденные под знаками Весов, Скорпиона и Стрельца никогда не наскучат партнеру, и забыть их будет очень трудно.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Астрологи назвали три знака зодиака, рожденные под которыми люди вряд ли когда-нибудь наскучат партнеру. Расставание с ними стало бы серьезной ошибкой, вы будете жалеть об этом долгие годы, пишут «Новости Зеленодольска».

Весы имеют репутацию одного из самых мудрых знаков зодиака. У них всегда имеется готовый совет на все случаи жизни. Это очень отзывчивые люди, готовые всегда поддержать своего партнера и прийти на помощь в нужную минуту. При этом они, как правило, всегда контролируют свои эмоции и не допускают выплеска негатива на близких людей. А еще глаза Весов обладают удивительной притягательной силой, вы не сможете забыть их, если попытаетесь разорвать связь.

Скорпионы на первый взгляд кажутся импульсивными, вспыльчивыми и даже агрессивными. Часто кажется, что любить по-настоящему они не умеют. Но это впечатление очень часто обманчиво. Противоречивая душа Скорпиона таит в себе притягательную магию и массу загадок, которые вы никогда не устанете разгадывать.

Родившиеся под созвездием Стрельца, пожалуй, самые позитивные люди на свете. Они обожают находиться в центре внимания, способны оживить и украсить своим юмором и обаянием любую компанию. Если вы решите расстаться с таким человеком, забыть его будет очень непросто, если вообще возможно. И стоит еще иметь в виду, что главные качество Стрельца — это его честность и верность. Эти люди способны преодолеть ради любви все преграды.

Ранее, как писал 5-tv.ru, астрологи назвали три знака зодиака, которым редко удается встретить свою любовь в юности.

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Три знака зодиака, расставшись с которыми вы очень пожалеете

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