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Путин и Беглов обсудили планы развития Петербурга

, 20:11 | Карина Бернтгольц Видео 48

Президент РФ прибыл в Северную столицу с рабочим визитом и встретился с главой региона.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Kremlin Pool, /Aleksey Nikolskyi

Президент России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом. В рамках деловой поездки глава государства встретился с губернатором Северной столицы Александром Бегловым. О теме разговора двух политиков журналистам сообщил пресс-секретарь российского политического лидера Дмитрий Песков.

«Обсудили планы развития города и в целом положение дел в Санкт-Петербурге», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Подробности встречи Путина с Бегловым не приводятся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе рабочего визита в Санкт-Петербург Владимир Путин также посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», где занимался единоборствами в юности. Глава РФ осмотрел новые помещения, понаблюдал за тренировками спортсменов и вручил государственные награды.

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