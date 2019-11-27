Путин и Беглов обсудили планы развития Петербурга

Президент России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом. В рамках деловой поездки глава государства встретился с губернатором Северной столицы Александром Бегловым. О теме разговора двух политиков журналистам сообщил пресс-секретарь российского политического лидера Дмитрий Песков.

«Обсудили планы развития города и в целом положение дел в Санкт-Петербурге», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Подробности встречи Путина с Бегловым не приводятся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе рабочего визита в Санкт-Петербург Владимир Путин также посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», где занимался единоборствами в юности. Глава РФ осмотрел новые помещения, понаблюдал за тренировками спортсменов и вручил государственные награды.