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  4. Путин в клубе дзюдо «Турбостроитель» в Петербурге вручил госнаграды

Путин в клубе дзюдо «Турбостроитель» в Петербурге вручил госнаграды

, 18:10 | Василий Заика Видео 194

Президент России в ходе визита также пообщался с ветеранами дзюдо.

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Фото, видео: ТАСС/Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин посетил в Петербурге клуб дзюдо «Турбостроитель», где занимался единоборствами в юности. В ходе визита глава российского государства осмотрел новые помещения, понаблюдал за тренировками спортсменов и вручил государственные награды.

Генеральный директор общества содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество» Борис Ротенберг получил из рук российского лидера орден Александра Невского. Ордена Почета был удостоен президент клуба дзюдо «Турбостроитель» Михаил Рахлин.

Владимир Путин также вручил орден Дружбы президенту компании «Канда Сэйсакусе» Нобуюки Асаи и директору департамента по поддержке ветеранов дзюдо Фонда поддержки и развития имени Анатолия Рахлина Евгению Ефремову и другим.

Клуб дзюдо «Турбостроитель» был основан на базе спортивного клуба Ленинградского металлического завода. В сентябре 1969 года здесь открылась секция самбо под руководством Анатолия Рахлина, одного из первых в СССР тренеров по дзюдо. Под его началом будущий президент РФ Владимир Путин занимался с 11 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин открыл памятник писателю Даниилу Гранину в Петербурге.

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