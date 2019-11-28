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  4. Михаил Кержаков сделал подарок старшему брату в день его рождения, отстояв на «ноль»

Михаил Кержаков сделал подарок старшему брату в день его рождения, отстояв на «ноль»

, 0:00 | Марина Неруцких Видео 147

27 ноября «Зенит» со счетом 2:0 обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin; 5-tv.ru

Лучшему бомбардиру в истории «Зенита» Александру Кержакову в день рождения младший брат сделал подарок, на «сухую» отстояв в матче с «Лионом». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге. Вратарь сине-бело-голубых показал хладнокровную игру и на «ноль» отстоял ворота «Зенита».

В беседе с журналистами Михаил Кержаков отметил, что самые напряженные моменты были в начале второго тайма встречи, добавив, что в принципе это было ожидаемо. По словам вратаря «Зенита», важно было отстоять первые 10-15 минут и у них это получилось.

Бывшему игроку петербургской команды, а ныне старшему тренеру юношеской сборной России Александру Кержакову 27 ноября исполнилось 37 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в матче Лиги чемпионов 27 ноября подопечные Сергея Семака обеспечили себе второе место в квартете G и приблизили шанс заполучить путевку в плей-офф, обыграв французский «Лион» со счетом 2:0.

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