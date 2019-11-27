«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

Второе место в квартете G и возросший шанс на получение путевки в плей-офф обеспечили себе подопечные Сергея Семака. 2:0 — с таким счетом закончилась встреча «Зенита» и «Лиона» в Петербурге на стадионе «Газпром-Арена».

На 42-й минуте первый гол в ворота французов оформил Артем Дзюба. Ему удалось переиграть соперника в воздухе и головой отправить мяч в дальний угол ворот.

Упрочил позицию «Зенита» Магомед Оздоев. На 84-й минуте встречи он с подачи Юрия Жиркова пробил в створ из-за пределов штрафной площадки.

В заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов «Зенит» на выезде сразится с «Бенфикой», а «Лион» на домашнем стадионе примет «Лейпциг». Обе игры состоятся 10 декабря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Зените» волнуются из-за будущего отъезда Семака в Африку.