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Японских парламентариев заставили надеть защитные шлемы

, 7:59 Эфирная новость 27

В самый разгар заседания в здании парламента начались учения по действиям в момент землетрясения.

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Фото, видео: Reuters / KYODO; 5-tv.ru

Японским парламентариям накануне пришлось надеть шлемы. Прямо в разгар заседания начались учения по действиям в момент землетрясения.

Япония находится в сейсмически активной зоне, поэтому средства защиты необходимы — на случай удара стихии в рабочее время. Глава парламента лично показал, как использовать складную пластиковую каску и зачитал правила поведения в экстренной ситуации. Теперь защитные шлемы всегда будут располагаться под креслами депутатов.

Пока же разрушительные землетрясения обходят Японию стороной. А вот Европе повезло гораздо меньше. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сейсмическая активность в Албании оставила без жилья сотни человек.

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