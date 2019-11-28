Японских парламентариев заставили надеть защитные шлемы

Японским парламентариям накануне пришлось надеть шлемы. Прямо в разгар заседания начались учения по действиям в момент землетрясения.

Япония находится в сейсмически активной зоне, поэтому средства защиты необходимы — на случай удара стихии в рабочее время. Глава парламента лично показал, как использовать складную пластиковую каску и зачитал правила поведения в экстренной ситуации. Теперь защитные шлемы всегда будут располагаться под креслами депутатов.

Пока же разрушительные землетрясения обходят Японию стороной. А вот Европе повезло гораздо меньше. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сейсмическая активность в Албании оставила без жилья сотни человек.