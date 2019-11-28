Видео: в небе над Кубанью засняли огненный НЛО

Очевидцы сняли на смартфон странное явление, которое тут же поспешили окрестить НЛО. Оно появилось в небе над станицей Калининской в Краснодарском крае. 40-секундное видео попало на Youtube и вызвало оживленные комментарии.

На ролике видно, как огненный объект висит над горизонтом. Оператор крутит камерой по сторонам и периодически приближает кадр. При этом странное нечто остается неподвижным.

Интернет-пользователи предложили несколько объяснений увиденному. Кто-то посчитал, что на видео попало испытание секретного оружия. Кто-то решил, что это не НЛО, а яркий блик солнца.

Последний вариант отверг автор ролика. По его словам, для солнечного блика это явление выглядело слишком ярко и продолжительно. К тому же на момент съемки было пасмурно.

«Что-то заставило нас прекратить съемку. Объект висел еще пару минут и резко исчез», — уточнил автор.

Ранее 5-tv.ru писал, что сыктывкарцев удивил загадочный светящийся объект в небе.