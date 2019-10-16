  1. Пятый канал
  4. «Это вторжение!»: сыктывкарцев удивил загадочный светящийся объект в небе

«Это вторжение!»: сыктывкарцев удивил загадочный светящийся объект в небе

, 6:27 Видео 23

Сверхъестественное зрелище разделило жителей города на два лагеря: одни утверждают, что видели инопланетян; другие — вечерние прожекторы.

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Жители Сыктывкара были напуганы полетом над городом светящихся неопознанных объектов. Загадочные шары появились в небе над центром населенного пункта поздно вечером и продолжали кружить над улицами в течение несколько часов. Видеоотчеты с места событий сыктывкарцы опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как в ночном небе на одинаковом расстоянии друг от друга пролетает группа отчетливо различимых шаров неизвестного происхождения.

После обнаружения в небе над городом НЛО жители Сыктывкара разделились на два лагеря. Кто-то предполагал, что загадочное зрелище лишь плод фантазий любителей-уфологов. Другие уверены — шары предзнаменуют инопланетное вторжение.

«Это прожекторы!»

«Любой может намонтировать видео!»

«Это вторжение!» — написали фолловеры в соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Подмосковья сняли в небе НЛО.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.25
-0.12 70.85
-0.08
Гороскоп на 16 октября: не доверяйте слепо, Козероги!

Последние новости

6:27
«Это вторжение!»: сыктывкарцев удивил загадочный светящийся объект в небе
6:13
Три человека пострадали в аварии с машиной скорой помощи на МКАД
6:02
Почему Ольга Бузова решила обратиться к психологу?
5:41
В российских компаниях новогодним корпоративам теперь предпочитают ЗОЖ
5:18
Сын Александра Овечкина впервые посетил хоккейный матч отца
5:00
Супруга Эммануила Виторгана избавилась от темнокожей няни своей дочери

Сейчас читают

Гороскоп на 16 октября: не доверяйте слепо, Козероги!
Ольга Бузова перестала скрывать отношения с популярным блогером
Тело пропавшей в Екатеринбурге Ксении Каторгиной нашли в техническом колодце

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев