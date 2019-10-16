«Это вторжение!»: сыктывкарцев удивил загадочный светящийся объект в небе

Жители Сыктывкара были напуганы полетом над городом светящихся неопознанных объектов. Загадочные шары появились в небе над центром населенного пункта поздно вечером и продолжали кружить над улицами в течение несколько часов. Видеоотчеты с места событий сыктывкарцы опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как в ночном небе на одинаковом расстоянии друг от друга пролетает группа отчетливо различимых шаров неизвестного происхождения.

После обнаружения в небе над городом НЛО жители Сыктывкара разделились на два лагеря. Кто-то предполагал, что загадочное зрелище лишь плод фантазий любителей-уфологов. Другие уверены — шары предзнаменуют инопланетное вторжение.

«Это прожекторы!»

«Любой может намонтировать видео!»

«Это вторжение!» — написали фолловеры в соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Подмосковья сняли в небе НЛО.