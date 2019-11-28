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  4. Ольга Серябкина в полупрозрачном платье поделилась фото с новогодней вечеринки

Ольга Серябкина в полупрозрачном платье поделилась фото с новогодней вечеринки

, 15:43 | Алиса Старжевская Фото 184

Поклонники засыпали комплиментами экс-солистку группы SEREBRO.

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Фото, видео: Instagram @seryabkina

Ольга Серябкина поделилась с фанатами фотографиями с концерта, который покажут в новогоднюю ночь. Снимки девушка выложила в Instagram.

На кадрах экс-солистка группы SEREBRO предстала в уже знакомом поклонникам коротком наряде. Женственный, но при этом таинственный образ привлекает, ведь издалека платье выглядит строго, но вблизи можно рассмотреть очертания стройных бедер певицы, которые игриво прикрывает полупрозрачный низ короткого наряда.

Instagram @seryabkina

Ольга Серябкина поделилась впечатлениями с фанатами, заявив в посте, что мероприятие ей понравилось. Атмосферная вечеринка с классной non-stop музыкой поднимает настроение. Экс-солистка группы SEREBRO также отметила, что запись концерта будут показывать в новогоднюю ночь.

Instagram @seryabkina

Фолловеры засыпали артистку комплиментами.

«Неприлично красивая и восхитительная!»

«Как всегда шикарна!»

«Посмотрела фотки, и настроение новогоднее сразу появилось. Как теперь жить еще месяц? Уже хочется скорее окунуться в эту праздничную атмосферу…» — написали фанаты Серябкиной под ее постом в Instagram.

Очередную фотосессию певицы оценили почти 62 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что Андрей Данилко расплакался и покинул шоу, заявив о своей некомпетентности.

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