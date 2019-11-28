«Русская Кардашьян» похвасталась ярко-синими мини-шортиками

Анастасия Квитко продемонстрировала подписчикам аппетитные формы. Пикантное видео модель разместила на своей странице в Instagram.

«Русская Кардашьян» прогулялась по городу в откровенном наряде. Девушка соблазнительно смотрела в камеру, красуясь перед объективом в коротком топе и обтягивающих синих шортах.

Instagram @anastasiya_kvitko

Поклонники по достоинству оценили очередное видео звезды и побаловали Квитко комплиментами. Ролик посмотрели почти миллион раз.

«Просто красотка!»

«Ты моя любимая русская модель!»

«Очень сексуально!» — пишут в комментариях фолловеры «русской Кардашьян».

Ранее 5-tv.ru писал, «Британская Кардашьян» оголила роскошные формы — горячие фото.