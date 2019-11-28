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  4. Дмитрий Шепелев рассказал о воспитании единственного сына Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев рассказал о воспитании единственного сына Жанны Фриске

, 14:47 | Алиса Старжевская 81

Шестилетний Платон когда-то мечтал стать пианистом, потом футболистом, а теперь — рок-музыкантом.

Фото: Instagram @dmitryshepelev

Ведущий программы «На самом деле» Дмитрий Шепелев приоткрыл дверцу в семейное гнездышко в коротком интервью Letidor.ru.

После смерти гражданской супруги Жанны Фриске ведущий реалити-шоу получил полную опеку над сыном. Сейчас Дмитрий Шепелев строит отношения с бизнесвумен Екатериной Тулуповой. Ведущий отмечает, что возлюбленная и ее дочь смогли неплохо поладить с его шестилетним сыном — Платоном.

Единственный наследник Шепелева — интересный и многогранный мальчик. В шесть лет он уже составил свой рейтинг будущих профессий. Когда-то Платон мечтал стать пианистом, потом футболистом, а теперь рок-музыкантом. Звездный отец не препятствует сыну в увлечениях и хобби, которые развивают его как личность.

Шоумен отметил, что во избежание недоразумений и неловких ситуаций просит детей стучать перед тем, как войти в комнату взрослых. Ведущий также запрещает Платону произносить за столом «туалетные слова».

Ранее Дмитрий Шепелев показал архивные фото: «Девственник в деле».

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