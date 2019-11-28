  1. Пятый канал
  4. Смерть подростка после укола медиков расследуют в Петербурге

Смерть подростка после укола медиков расследуют в Петербурге

, 13:55 | Светлана Александрова 377

Десятиклассник из Приозерска скончался на руках у врачей скорой помощи через неделю после обследования в больнице.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ

Смерть десятиклассника, который за неделю до трагедии был выписан из больницы, расследуют в Приозерске Ленинградской области. Трагедия случилась еще 11 октября, но уголовное дело возбудили после обращения одного из депутатов Госдумы лично к главе Следственного комитета, сообщает «Интерфакс».

Известно также, что за неделю до смерти подросток обследовался в больнице в связи с подозрением на гастрит, но диагноз не подтвердился и его выписали домой.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональном управлении Следственного комитета, уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности. Установлено, что самочувствие мальчика резко ухудшилось, когда он вернулся из школы. Родители вызвали скорую, но несмотря на реанимационные мероприятия, школьник умер на руках у медиков. По данным «Интерфакса», смерть подростка наступила после укола, который ему сделали врачи скорой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти от инфаркта 46-летней женщины-врача в Твери — коллеги отказались ее госпитализировать и посоветовали выпить сладкого чая.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.10
0.13 70.57
0.13
Гороскоп на 28 ноября: Меркурий в союзе с Нептуном сулят любовные приключения

Последние новости

16:45
«Инфантильный не по годам»: Брат погибшего на потопленном судне о Соколове
16:36
«Я одинокий бродяга любви Казанова»: Даша Пынзарь в манто спародировала Леонтьева
16:29
Подольская и Пресняков разыграли фанатов в Instagram забавным видео
16:26
Фотовыставка уникальных снимков Путина с занятий по дзюдо открылась в Петербурге
16:20
Тиран, державший жену на привязи, устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде
16:02
Врач-диетолог: сын Никаса Сафронова может умереть, ему нужна операция

Сейчас читают

«Русская Кардашьян» похвасталась ярко-синими мини-шортиками
«Британская Кардашьян» оголила роскошные формы — горячие фото
«Суперская снегурочка»: Михалкова из «Уральских пельменей» сразила подписчиков

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]