Смерть подростка после укола медиков расследуют в Петербурге

Смерть десятиклассника, который за неделю до трагедии был выписан из больницы, расследуют в Приозерске Ленинградской области. Трагедия случилась еще 11 октября, но уголовное дело возбудили после обращения одного из депутатов Госдумы лично к главе Следственного комитета, сообщает «Интерфакс».

Известно также, что за неделю до смерти подросток обследовался в больнице в связи с подозрением на гастрит, но диагноз не подтвердился и его выписали домой.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональном управлении Следственного комитета, уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности. Установлено, что самочувствие мальчика резко ухудшилось, когда он вернулся из школы. Родители вызвали скорую, но несмотря на реанимационные мероприятия, школьник умер на руках у медиков. По данным «Интерфакса», смерть подростка наступила после укола, который ему сделали врачи скорой.

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