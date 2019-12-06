Глушаков, Кержаков и Тарасов. Чего футболисты добиваются от бывших жен?

У российских футболистов осенью не только разгар сезона, но и активный период судебных разбирательств с бывшими женами. В числе истцов: Глушаков, Кержаков, Тарасов. Из-за чего судятся звезды футбола? Кто из знаменитых мужчин требует сотни миллионов со своей экс-супруги? Все подробности — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Так год назад разрушилась история любви футболиста Дениса Глушакова и его жены Дарьи. Девушка сама опубликовала видео, на котором известный спортсмен запечатлен в бане с другой. Судя по публикациям мужчины, парную он любить меньше не стал. Но против уже бывшей супруги подал иск в суд.

«Иск на 204 миллиона. Денис утверждает, что он в бане был не с проституткой. А что в бане он был с командой.

Если это так, то никакого вмешательства в частную жизнь не было. Поэтому Денису нужно определиться: либо он признается: да, я был в бане с проституткой. И тогда действительно будет вмешательство в его частную жизнь. Но опять-таки, он тогда в браке был. Является ли вмешательство в его частную жизнь то, что его жена застала с другой женщиной», — рассказывает адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин.

Возможно, таким образом Денис решил заработать. Ведь в этом году «Спартак» разорвал контракт со спортсменом. Зарплата Глушакова в московском клубе составляла около 190 миллионов рублей в год. А доход в «Ахмате», куда перешел футболист — не выше 70. К тому же Денис лишился части имущества после развода.

«Суд поделил все имущество пополам. Но, к сожалению, суд первой инстанции не дал оценку тем денежным средствам, которые Денис вывел в период брака. Это больше двухсот миллионов рублей», — утверждает Жорин.

После развода суд обязал Глушакова выплачивать бывшей супруге алименты на содержание несовершеннолетних дочерей Валерии и Александры. Сумма составила треть от всех доходов полузащитника.

Александр Кержаков в судебном порядке попросил приостановить выплату алиментов первой супруге Марии. Сейчас долг звезды «Зенита» — около 15 миллионов рублей. Ежемесячно футболист должен переводить на обеспечение их дочери 14-летней Дарьи 300 тысяч. Но мужчина хочет уменьшить эту сумму почти в семь раз.

«Ребенок общается с отцом, у них отношения в порядке. Наши взаимоотношения мы решаем в порядке суда цивилизованным путем», — делится последней информацией бывшая жена Александра, Мария Кержакова.

По сообщениям СМИ, восемь лет назад, когда Александр развелся с первой женой, его ежемесячный доход был около 25 миллионов рублей. Но в прошлом году Кержаков стал тренером. Теперь его зарплата — 250 тысяч рублей. Такую же сумму спортсмен получает с других проектов. При этом на содержание старшей дочери он должен отдавать с учетом всех индексаций более 600 тысяч.

Однако деньги на алименты на младшего сына Артемия, по словам Миланы Тюльпановой, у спортсмена есть.

«Например, у меня нет проблем в плане алиментов. То, что я получаю, я и получаю. Я, если честно, даже не особо за этим слежу. Потому что я зарабатываю сама и мне не настолько необходимы Сашины алименты», — говорит Милана.

Для Марии Кержаковой алименты важны, поэтому она подала иск об ограничении выезда экс-супруга за рубеж.

Требует уменьшения размера выплат и Дмитрий Тарасов. У спортсмена сейчас нет работы. «Локомотив» отказался продлевать с полузащитником контракт. Недавно стало известно, что он задолжал первой жене Оксане приличную сумму.

Тарасов все-таки погасил долг по алиментам. Но только после того, как судебные приставы арестовали его счета и запретили выезд за рубеж.

«То есть если изначально он хотел уменьшить алименты в четыре раза. Платить не 450 тысяч, а сто тысяч рублей. То сейчас он, проиграв те суды, а за год было порядка десяти судов, проиграв все суды, он подал новый иск об уменьшении размера алиментов уже в восемь раз. На что он рассчитывает, тоже не очень понятно», — удивляется адвокат Оксаны Тарасовой Сергей Жорин.

В футбольном клубе «Локомотив» зарплата Тарасова составляла около 155 миллионов рублей в год. Сейчас Дмитрий зарабатывает лишь на рекламе в соцсетях. Мужчина признается: он не против платить алименты. Но спортсмен хочет, чтобы при расчете учитывали его положение.

Звезды по-разному относятся к ситуации спортсменов.

«Эти алименты не на детей уходят, а нас содержание предыдущих жен и семей этих жен, и даже любовников этих жен», — вступился за футболистов артист Прохор Шаляпин.

«Правильно! Жены гуляют на широкую ногу, ***!» — возмущается певец Шура.

«Я считаю, вообще не надо платить алименты», — утверждает певец Пьер Нарцисс.

«Я за то, чтобы все было по справедливости. Если определено 20% на ребенка, то так и должно быть. Мужчины, не жадничайте, это же ваши дети!» — рассудительно ответила актриса Ирина Безрукова.

Артисты отмечают: главное, чтобы талантливые спортсмены показывали результаты на поле, а не тратили свое время на судебные разбирательства.

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