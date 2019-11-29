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Неминуемый апокалипсис уже близко: Когда Нибиру уничтожит Землю

, 8:36 | Карина Бернтгольц Видео 4 471

Уфологи выдвинули новые версии относительно конца света. По их мнению, виновницей гибели человечества все-таки станет «звезда смерти».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua, National Aeronautics & Space Adm, N. Dautel, ESA

В течение 2019 года версии относительно грядущего конца света появлялись одна за другой. Уфологи нагоняли ужас на землян, предрекая, что они погибнут от зловещей планеты Нибиру. Однако ни одна из существующих теорий не подтвердилась и жители планеты на время успокоились.

Накануне Нового года искатели причин апокалипсиса вновь нагоняют страх на население планеты. Как отмечает Утро.ру со ссылкой на автора канала Paradox, согласно расчетом конспирологов, человечество погибнет в 2020 году. И причиной трагедии станет не что иное, как «зловещая» Нибиру.

По одной из версий, «звезда смерти» разлетится на кусочки возле солнца, а обломки небесного тела уничтожат нашу планету. По другой — Нибиру врежется в Землю, и на ней моментально вымрет все живое. Согласно третьей теории, предвестница смерти пролетит мимо нашей планеты, и она тут же иссохнет.

Во всяком случае все уфологи сходятся в одном: апокалипсис уже близок и неизбежен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названа точная дата конца света.

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