Стоящая на коленях Лобода в образе «работницы цеха» заинтриговала фанатов

Украинская поп-исполнительница Светлана Лобода заинтриговала интернет-пользователей, опубликовав на своей странице в Instagram новое фото. На снимке звезда запечатлена в крайне нехарактерном для нее образе: вместо дерзких платьев — скромный наряд, а на месте короны, про которую так любили шутить подписчики, рабочая повязка.

Даже поза звезды вызвала у ее фолловеров ряд вопросов. На фотографии Лобода стоит на коленях. А перед ней возвышается неизвестный мужчина.

Фанаты певицы были крайне удивлены новым образом своего кумира и решили уточнить в комментариях, зачем ей потребовалось такое кардинальное перевоплощение. Поклонники творчества Тилля Линдеманна пояснили: исполнительница снялась в новом клипе фронтмена Rammstein.

«Зачем вы так переоделись?»

«Это обычное дело для Лободы?»

«Что за кино, Свет?»

«Это клип Тилль Линдеманна. Очень классный», — писали юзеры.

Instagram @lobodaofficial

Новый образ светской львицы вызвал у пользователей множество разнообразных ассоциаций. Лободу сравнили и с работницей цеха, и с героиней фильмов и даже с жертвой наказаний.

«Светлана, для работницы цеха вы очень шикарно выглядите!»

«На актрису Васильеву похожа тут!»

«Мисс загадка 2019!»

«Бедная овечка»;

«Жду наказаний», — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лобода показала вертикальный шпагат на «Золотом граммофоне».