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Видео: Светлана Лобода показала вертикальный шпагат на «Золотом граммофоне»

, 9:59 | Карина Бернтгольц Видео 983

Певица выступила с эффектным номером на музыкальной премии в Москве.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Украинская поп-исполнительница Светлана Лобода стала одной из лауреатов премии «Золотой граммофон» с песней INSTADRAMA. Вместе со своим концертным коллективом звезда представила перед гостями мероприятия эффектный номер.

Кульминацией выступления стал вертикальный шпагат, который певица исполнила синхронно с другими танцовщицами. Зал взорвался овациями. Номер получился непревзойденным.

К слову, перед тем, как удивить зрителей своей превосходной гибкостью, Лобода основательно подготовилась. Видео со своей репетиции она показала в Instagram. Ролик собрал множество восторженных комментариев.

«Какая растяжка! Огонь!»

«Просто бомба!»

«Как всегда великолепно!» — восхищались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком образе на «Золотой граммофон» пришла Вера Брежнева.

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