Видео: Светлана Лобода показала вертикальный шпагат на «Золотом граммофоне»

Украинская поп-исполнительница Светлана Лобода стала одной из лауреатов премии «Золотой граммофон» с песней INSTADRAMA. Вместе со своим концертным коллективом звезда представила перед гостями мероприятия эффектный номер.

Кульминацией выступления стал вертикальный шпагат, который певица исполнила синхронно с другими танцовщицами. Зал взорвался овациями. Номер получился непревзойденным.

К слову, перед тем, как удивить зрителей своей превосходной гибкостью, Лобода основательно подготовилась. Видео со своей репетиции она показала в Instagram. Ролик собрал множество восторженных комментариев.

«Какая растяжка! Огонь!»

«Просто бомба!»

«Как всегда великолепно!» — восхищались комментаторы.

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