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  4. Ольга Серябкина пригласила своих подписчиков вместе ловить новогоднее настроение

Ольга Серябкина пригласила своих подписчиков вместе ловить новогоднее настроение

, 5:48 | Мия Субботина Фото 45

Поклонники экс-солистки группы SEREBRO оценили и приглашение и внешний вид своей любимицы.

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Фото, видео: Instagram @seryabkina

Певица Ольга Серябкина, она же Molly, выложила на своей странице в Instagram пост с приглашением на новогоднее шоу, которое пройдет в Москве. Для публикации артистка выбрала фотографии в белом купальнике, который очень эротично подчеркнул пышные формы звезды. При этом Серябкина соблазнительно позирует на фоне бассейна.

«Обожаю такие концерты, потому что на них мы снова встречаемся с вами, вместе ловим настроение НГ. И тема с white dress-code прибавляет праздничной атмосферы и ощущения единения со всеми артистами и зрителями», — написала артистка.

Instagram @seryabkina

Также звезда поделилась, что разыграет среди своих фолловеров три пригласительных на двоих. Подписчики отблагодарили своего кумира и написали звезде сотни хвалебных комментариев.

«Вау, отлично выглядишь»;

«Вы красавица»;

«Самая красивая», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Серябкина в полупрозрачном платье поделилась фото с новогодней вечеринки.

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