Судно с девятью российскими моряками задержано в Великоборитании

В Великобритании задержано судно под флагом Нигерии с российскими моряками на борту. В ситуации разбирается Международная федерация транспортных рабочих (ITF).

Известно, что судно «Джирех» было задержано в Портленде 26 ноября. Корабль следовал из Норвегии в Сенегал и несколько раз пытался встать на зимнюю стоянку на островах Джерси и Гернси, однако экипажу в этом было отказано. В Портленд плавсредство отбуксировали с отключенным электропитанием.

Как сообщает инспектор ITF в Новороссийске Ольга Ананьина, среди членов экипажа — девять моряков из Крыма. Команде уже несколько месяцев не выплачивают зарплату — долг работодателя составляет около 35 тысяч долларов.

«Владельцы корабля выходят на связь, но не предпринимают никаких действий для выплаты зарплаты и обеспечения судна продовольствием и питьевой водой. Профсоюз, в свою очередь, разбирается в ситуации», — цитирует инспектора ТАСС.

По словам Ананьиной, на борту уже заканчивается питьевая вода — помощь в снабжении экипажа оказывают местные благотворительные организации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что судно с россиянами и украинцами на борту задержано в Малайзии.